Последнее обновление: 11.04.2018 15:49

UC Rusal попросил контрагентов перейти на расчеты в евро - СМИ

Компания UC Rusal, основным владельцем является Олег Дерипаска, попросила своих клиентов расплачиваться в евро, а не в долларах, чтобы обойти новые санкции США от 6 апреля, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на агентство Reuters.

Источник отмечает, что клиенты российской компании постепенно переходят на оплату в евро, но на это требуется дополнительное время. В "Русале" эту информацию агентству никак не прокомментировали.

После попадания Дерипаски в санкционный список США стоимость акций компании резко снизилась на всех биржах. "Русал" предупредил о возможности технических дефолтов по части кредитных обязательств и просил клиентов приостановить платежи. Позже некоторые инвестиционные банки ограничили для своих клиентов покупку акций компании, а Лондонская биржа металлов временно остановила торговлю ее металлами.

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