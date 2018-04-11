UC Rusal попросил контрагентов перейти на расчеты в евро - СМИ

Компания UC Rusal, основным владельцем является Олег Дерипаска, попросила своих клиентов расплачиваться в евро, а не в долларах, чтобы обойти новые санкции США от 6 апреля, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на агентство Reuters.

Источник отмечает, что клиенты российской компании постепенно переходят на оплату в евро, но на это требуется дополнительное время. В "Русале" эту информацию агентству никак не прокомментировали.

После попадания Дерипаски в санкционный список США стоимость акций компании резко снизилась на всех биржах. "Русал" предупредил о возможности технических дефолтов по части кредитных обязательств и просил клиентов приостановить платежи. Позже некоторые инвестиционные банки ограничили для своих клиентов покупку акций компании, а Лондонская биржа металлов временно остановила торговлю ее металлами.