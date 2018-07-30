Смена собственников Русала не гарантирует снятия санкций - Минфин США

Изменения в составе собственников Русала не гарантируют снятия санкций с компании, от которой пытается дистанцироваться ее крупнейший бенефициар Олег Дерипаска, сообщил представитель Минфина США в пятницу.

Снижение доли владения лица, внесенного в санкционный список, необязательно ведет и само по себе не является основанием для исключения компании из перечня, сказал Reuters представитель Минфина США.

Ранее компания En+, через которую попавший под санкции Дерипаска владеет Русалом, сообщила о принципиальном согласии бизнесмена на снижение доли ниже 50 процентов с нынешних 65 процентов.

По словам источников Рейтер, Русал может поменять совет директоров и менеджмент в надежде убедить США снять санкции.

Министерство финансов США, по словам пресс-секретаря, при каждом конкретном запросе на исключение из санкционного списка проводит тщательное рассмотрение всех фактов и обстоятельств и не рассуждает в публичном поле о возможных исходах дела.