Минфин РФ готовится к расширению санкций США, ищет альтернативу в Китае и у населения

Минфин РФ планирует провести в ближайшие время в Китае non-deal роуд-шоу ОФЗ в юанях, поскольку хочет подготовиться к возможному расширению санкций США, которые могут отпугнуть иностранных инвесторов от вложений в российские бумаги, сказал замминистра финансов Сергей Сторчак.

В беседе с журналистами Сторчак также сказал, что Минфин может подумать над тем, чтобы смягчить правила ОФЗ для населения, разрешив биржевую торговлю бумагами.

“Мы просто создаем предпосылки – в случае необходимости иметь альтернативу. Если испугается наш традиционный инвестор, который на ОФЗ приходит. Они же могут испугаться нового санкционного режима – какой он будет, мы узнаем только в январе-феврале. Надо быть готовым к этому”, - сказал Сторчак.

“Дополнительный инструмент в наличии всегда лучше чем, когда его нет. Чтобы в магазин не идти за дрелью, пусть лучше дома будет. Так и здесь”, - сказал он.

В настоящее время треть выпусков ОФЗ покупают иностранцы. По данным ЦБР на 1 сентября, доля нерезидентов достигла 31,6 процента, обновив очередную максимальную отметку, и составила 2,032 триллиона рублей в абсолютном выражении: спросу способствовали существенное замедление инфляции и ожидания участниками рынка снижения Банком России ключевой ставки.

Минфин планирует привлечь на внутреннем рынке в 2018 году 1,4 триллиона рублей, увеличив размещения в 2019-2020 годах до 1,5 и 1,8 триллиона рублей соответственно.

“Закон от 2 августа прописывает изучить особенности функционирования российского рынка суверенного долга. Что за этим скрывается? Будем ждать, в каком контексте все это будет”, - сказал Сторчак.

Сторчак сказал, что его коллега, глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский, в ближайшее время отправится в Китай на роуд-шоу ОФЗ в юанях, чтобы выяснить, есть ли заинтересованность китайских инвесторов в таком инструменте.

“Традиционно мы встречались с регуляторами, на этот раз немножко пошире задача будет стоять – повстречаться и с регуляторами, и с потенциальными инвесторами, которые готовы будут покупать бонды на Московской бирже. Надо понять, есть такие или нет”.

“Говорят, что спрос будет, если регулятор не будет дополнительные ограничения ставить. Постоянно меняется решение политического руководства. Они смотрят, как у них отток идет. Понятно, что если мы откроем этот маршрут, еще какой-то отток капитала из экономики будет идти. Они очень аккуратно к этому подходят, хотя мы и говорим, что у нас большого предложения не будет, поэтому опасаться того, что откроется денежный кран, не нужно”.

Россия готовилась разместить пилотный выпуск ОФЗ в юанях на московской бирже в 2016 году на сумму, эквивалентную $1 миллиарду, но отложила эти планы из-за позиции китайских властей.

Говоря о том, какие еще меры Минфин может предпринять в случае ужесточения санкций, Сторчак сказал, что ведомство может разрешить биржевую торговлю бумагами для населения.

“Может, нам придется менять философию заимствований у населения в конечном итоге, условия создавать для того, чтобы граждане активнее шли, если будут плохо продаваться ОФЗ классические”.

“Мы пока сделали ОФЗ для населения очень жестким инструментом. Можно посмотреть, как сделать его более традиционным. Один из вариантов повышения спроса - дать согласие на появление вторичного рынка. Может, отменим потолок держания в одних руках”, - сказал Сторчак.

Размещение ОФЗ для населения стартовало 26 апреля с дебютного выпуска объемом 15 миллиардов рублей, предельный объем которого позже был увеличен вдвое. Размещение второго выпуска, на 15 миллиардов рублей, началось 13 сентября, а до конца года ведомство может предложить и третий выпуск такого же объема.

Сейчас ОФЗ для населения являются неторгуемыми бумагами, что ограничивает их ликвидность; их можно продать только банку-агенту, у которого потом их выкупит Минфин.