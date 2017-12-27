Глава "Ростеха" признал болезненность новых санкций США

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов считает, что новые американские санкции будут ощутимыми, ждать их отмены в ближайшее время не стоит.

"Там будут болезненные для нас точки. Удар будет наноситься не только по логистике наших перевозок, но и коснется, по всей видимости, наших партнеров", - сказал С.Чемезов в интервью "Коммерсанту", отвечая на вопрос о новых американских санкциях.

Он заявил, что и нынешние санкции влияют на "Ростех" негативно. "Мы потеряли ряд рынков, в том числе американский, если говорить о продукции "Калашникова". Но взамен нашли другие точки сбыта продукции в латино-американском регионе, в арабском мире... Я понимаю, что все эти санкции - это конкретный пример недобросовестной конкуренции. Они стараются оказывать давление, понимая, что наше оружие очень конкурентное, по цене более дешевое, а по качеству не уступает аналогам из Америки или Европы, а зачастую и превосходит. Естественно им это не нравится, ведь они теряют рынок",- сказал С.Чемезов.

По мнению С.Чемезова, отмены санкции в ближайшее время ждать не стоит. "Думаю, что их отменят уже не при нашей жизни. При вашей - может быть, при моей - точно нет",- сказал руководитель госкорпорации.

Осенью Госдепартамент США опубликовал список из более 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми, в том числе по линии ВТС, может грозить санкциями юридическим и физическим лицам. В перечень вошли "Ростех" и ряд его холдингов, ОАК, ОСК, "Алмаз-Антей" и другие. Также в списке фигурируют ФСБ, СВР и ГРУ.

К концу января 2018 года администрация США получит возможность применять экстерриториальные санкции в отношении юридических и физических лиц, которые сотрудничают с российскими предприятиями из санкционного списка.