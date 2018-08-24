Новые санкции США против РФ включают запрет на внешнюю помощь и отказ от кредитования

В "Федеральном регистре" США опубликован документ госдепартамента США о новых санкциях в отношении России, которые вступят в силу 27 августа. Этот пакет санкций будет включать запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

В частности, новым санкционным пакетом предусмотрено прекращение содействия России, за исключением гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства.

Согласно документу госдепа, санкции от 27 августа, в соответствии с Законом о контроле за экспортом вооружения, предполагают прекращение финансирования сделок по продаже оружия России.

Также в рамках нового санкционного пакета США прекращают кредитование и оказание финансовой помощи со стороны госструктур США: отказ от выдачи России любых кредитов, кредитных гарантий и предоставления финансовой помощи со стороны любого департамента, государственного агентства или других ведомств США, включая Экспортно-импортный банк США.

Кроме того, ограничительные меры предполагают прекращение продажи в Россию в рамках Закона о контроле за экспортом оружия любых товаров оборонного назначения, оборонных услуг, проектных и строительных услуг, а также лицензий на экспорт в Россию любых товаров Списка вооружений США.

Госдепартамент США определил необходимым в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов отменить применение этих санкций в отношении выдачи лицензий в поддержку правительственного сотрудничества по космосу и коммерческих космических запусков, предоставляя такие лицензии в каждом конкретном случае и в соответствии с политикой экспортного лицензирования для России до вступления в силу этих санкций.

Кроме того, санкции затронут экспорт в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности, и определенных в контрольном списке.