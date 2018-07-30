Лукашенко приказал создать отечественный аналог китайской CITIC Group

Лукашенко заявил о намерении создать государственную компанию, функционирующую по принципам китайской корпорации CITIC Group. Такое пожелание он высказал на встрече с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином в субботу.

«Был бы очень вам благодарен, если бы вы подсказали нам, каким образом на основе государственной собственности создать подобную компанию в Беларуси. Пусть не такую огромную, но на таких же принципах, как функционирует ваша компания", - сказал Александр Лукашенко.

При этом он поблагодарил CITIC Group за помощь в модернизации белорусских цементных заводов и Оршанского льнокомбината.

Глава CITIC Group прибыл в Беларусь по случаю запуска агропромышленного производства полного цикла. Проект предусматривает строительство в Пуховичском районе комплексов по производству лизина и триптофана, сушки и хранения зерна, маслоэкстракционного и комбикормового заводов в период 2016-2032 годов.

Лукашенко пообещал CITIC Group личные гарантии.

"Вы за то, что пришли в Беларусь, можете не беспокоиться. Ваша качественная, ответственная работа по договору - это полная гарантия моей поддержки деятельности здесь в Беларуси. Вы на это всегда можете рассчитывать. Я вам это говорю от души, и я буду так поступать. Я вам гарантирую полную безопасность ваших инвестиций и действий в Республике Беларусь", - заявил белорусский правитель.