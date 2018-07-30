Последнее обновление: 30.07.2018 14:36

Минфин РБ объявил третий аукцион по размещению 251 выпуска валютных облигаций

Министерство финансов Беларуси 2 августа 2018 года проведет еще один аукцион по дополнительному размещению государственных валютных облигаций 251 выпуска, что станет 3-й попыткой привлечь у населения 30 млн. евро, необходимых властям для рефинансирования госдолга.

Размещение 251 выпуска стартовало 12 июля 2018 года, а 26 июля Минфин провел дополнительное размещение, сумев с 2-х попыток продать населению облигации на сумму в 8,1 млн. евро.

Объем 251 выпуска валютных гособлигаций с купонным доходом составляет 30 млн. евро, срок обращения – 2 317 дней, процентная ставка - 3,7% годовых.

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