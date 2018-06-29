Внешний госдолг Беларуси за май снизился на 2%, внутренний – вырос на 1,4%

Государственный долг Беларуси на 1 июня 2018 года составил 42,5 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 292,5 млн рублей, или на 0,7%.

Как сообщает Минфин, внешний государственный долг по состоянию на 1 июня 2018 года составил 16,4 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на 332,0 млн долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 2,0%.

В январе-мае 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 1064,9 млн долларов США: 600 млн долларов США – еврооблигации; 377 млн долларов США – правительства и банков России; 52,7 млн долларов США – МБРР; 33,1 млн долларов США – банков КНР; 2,1 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего госдолга с начала 2018 года составило 1309,9 млн долларов США: 800 млн долларов США – еврооблигации; 213,4 млн долларов США – банки КНР; 174,6 млн долларов США – правительство России; 88,3 млн долларов США – ЕФСР; 32,5 млн долларов США – МБРР; 0,7 млн долларов США – США; 0,4 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 июня 2018 года составил 9,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 130,9 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.

За январь-май 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 205 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юрлиц и физлиц на сумму 171,5 млн долларов США и 23,1 млн рублей.