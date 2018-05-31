Внешний госдолг Беларуси за январь-апрель уменьшился на на 1,9%, внутренний - вырос на 2,9%

Государственный долг Беларуси на 1 мая 2018 года составил 42,3 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 87,3 млн. рублей, или на 0,2%.

Как сообщает Минфин, внешний государственный долг по состоянию на 1 мая 2018 года составил 16,4 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на 315,6 млн. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%.

В январе-апреле 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 990,5 млн. долларов США: 600,0 млн. долларов США – еврооблигации; 313,6 млн. долларов США – правительства и банков Российской Федерации; 42,3 млн. долларов США – МБРР; 33,1 млн. долларов США – банков КНР; 1,5 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1235,1 млн. долларов США: 800,0 млн. долларов США – еврооблигации; 179,3 млн. долларов США – банки КНР; 137,1 млн. долларов США – правительство РФ; 88,3 млн. долларов США – ЕФСР; 29,3 млн. долларов США – МБРР; 0,7 млн. долларов США – США; 0,4 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2018 года составил 9,4 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 261,8 млн. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 2,9%.

За январь-апрель 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 186,7 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 126,9 млн. долларов США и 23,1 млн. рублей.