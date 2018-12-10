Последнее обновление: 10.12.2018 17:18

Евро вырос до 0,9 фунта на противоречивых новостях о голосовании по Brexit

Курс евро по отношению к британской валюте в понедельник вырос до 0,9 фунта за евро впервые с 7 сентября на противоречивых новостях о грядущем голосовании по проекту Brexit в британском парламенте.

Евро вырос к фунту по состоянию на 15:11 мск на 0,72% - до 0,9008 фунта за евро против 0,8944 по итогам торгов в пятницу. К доллару США фунт снизился на 0,45% - до $1,2669 по сравнению с $1,2726 в пятницу на закрытие.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по Brexit. Голосование запланировано на 11 декабря. Между тем представитель Т.Мэй, на которого ссылается британский телеканал Sky News, сообщил, что голосование состоится в запланированную дату.

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