Евро опустился до недельного минимума

Евро снизился до недельного минимума в четверг после выхода слабых данных о состоянии производственного сектора Европы перед долгими пасхальными выходными.

Активность в обрабатывающем секторе Германии сокращается четвертый месяц подряд; аналогичные данные из Франции также рисуют грустную картину.

“Инвесторы обеспокоены состоянием мировой экономики и еврозоны, а судьба евро тесно с этим связана”, - сказал Рикардо Евангелиста, старший аналитик лондонской компании ActivTrades.

Единая валюта росла на 0,1 процента до выхода данных, но затем упала на 0,4 процента до самого низкого уровня с 10 апреля - $1,1244.

К 14.52 котировки евро составляли $1,1254, на 0,35 процента ниже закрытия предыдущего дня.

Снижение евро происходит на фоне общего сокращения волатильности валютного рынка. Индекс волатильности JP Morgan близок к минимумам 2008 года.

Индекс доллара по отношению к группе шести основных валют вырос на 0,26 процента до 97,264 после падения на 0,05 процента днем ранее.

Сырьевые валюты снижаются по мере затухания ралли цен на нефть. Австралийский доллар был на отметке $0,7158 после небольшого скачка выше $0,72 на фоне хороших данных о занятости за март.