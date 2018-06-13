Фондовые индексы АТР в основном снизились в среду

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились в среду, исключением стал японский индикатор.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,4%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,2%, китайский Shanghai Composite - почти на 1%, южнокорейский KOSPI - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%.

Поддержку японскому рынку оказало ослабление иены относительно доллара США. Рынок ждет заседаний трех крупнейших мировых центробанков - Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, которые пройдут на этой неделе.

ФРС, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку на предстоящем заседании, тогда как ЕЦБ и Банк Японии могут объявить об изменениях в их политике.

Акции автопроизводителей подорожали благодаря ослаблению иены: бумаги Toyota выросли в цене на 1,3%, Honda - на 1,2%.

Стоимость бумаг японского производителя видеоигр Nintendo упала на 6,2%. В ходе ежегодной выставки E3 компания объявила, что популярная видеоигра Fortnite будет доступна на выпускаемой Nintendo игровой приставке Switch.

Гонконгский рынок снизился вслед за падением стоимости акций телекоммуникационной компании ZTE, торги которыми возобновились после двухмесячного перерыва.

Стоимость акций ZTE рухнула в среду на 41,6% на фоне очень высокой активности торгов: за первые 15 минут было продано порядка 100 млн акций компании.

На торгах в Шэньчжэне акции ZTE подешевели на 10%, что является дневным лимитом движения цены.

На прошлой неделе власти США заключили соглашение с ZTE, которое снимет американские санкции с китайской компании и позволит ей остаться в бизнесе. Соглашение предусматривает выплату компанией штрафа в размере $1 млрд наряду с рядом других мер.

Китайский рынок опустился в среду после существенного скачка накануне. Во вторник власти КНР объявили об отмене ограничения на вывод средств из Китая иностранными инвесторами, пишет MarketWatch.

Государственное управление валютного контроля Китая сообщило, что 20%-ный лимит на вывод средств для квалифицированных зарубежных институциональных инвесторов отменен. Этот шаг, как ожидается, повысит доверие зарубежных инвесторов к китайскому рынку.

Котировки акций китайских автопроизводителей снизились вслед за публикацией данных о первом за два года сокращении продаж BMW в КНР. Немецкий автоконцерн сообщил о падении продаж на китайском рынке в мае на 10% по сравнению с уровнем того же месяца прошлого года.

Бумаги Guangzhou Automobile подешевели по итогам торгов на 3,5%, BAIC Motor - на 2,7%, BYD - на 2,1%, Geely - на 2,3%, Great Wall - на 1,1%.

Котировки акций китайских банков снизились на данных Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), указавших на сокращение объема совокупного финансирования в стране в мае до минимального уровня почти за два года.

В прошлом месяце совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в Китае упал до 760,8 млрд юаней с пересмотренных 1,560 трлн юаней в апреле.

Объем нового банковского кредитования в Китае в национальной валюте в мае составил 1,15 трлн юаней по сравнению с 1,18 трлн юаней месяцем ранее.

Капитализация China Construction Bank уменьшилась на 1,2%, ICBC - на 1,7%.