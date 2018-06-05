Большинство азиатских рынков акций закрылось в мажоре

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросло по итогам торгов во вторник.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific повысился менее чем на 0,1% после скачка на 1,4% по итогам предыдущих торгов.

Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix за день выросли соответственно на 0,28% и на 0,02%.

Котировки акций технологических компаний увеличились, в частности, Softbank Group - на 2,2%, Line Corp. - на 2%.

Кроме того, на 1,2% поднялась рыночная стоимость производителя электроники Sony Corp.

В то же время сократилась капитализация автопроизводителей, включая Toyota Motor Corp. - на 0,8% и Honda Motor Co. - на 1,1%.

Цена бумаг Sharp Corp. упала на 4,1%. Компания покупает у Toshiba Corp. бизнес по производству ноутбуков. Sharp заплатит 4 млрд иен ($36 млн) за 80,1-процентную долю в этом бизнесе, сообщает Dow Jones. Кроме того, Sharp заявила о намерении привлечь 200 млрд иен за счет допэмиссии, средства будут направлены на выкуп привилегированных акций и улучшение финансовой базы компании.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличилось сегодня на 0,25%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повысилась на 0,4% и SK Hynix - на 1,3%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 за день потерял 0,51%.

Резервный банк Австралии во вторник оставил базовую процентную ставку на прежнем уровне - 1,5% годовых. Она находится на этой отметке с середины 2016 года.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. уменьшилась на 1,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 0,74%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,31%.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в опубликованном накануне отчете заявило, что китайская экономика демонстрирует признаки ускорения структурных изменений, и это является позитивным фактором.

Индикатор активности в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin совместно с Markit, в мае остался на уровне предыдущего месяца - 52,9 пункта. Сводный индекс PMI также не изменился - 52,3 пункта. Значение показателя выше 50 пунктов говорит об усилении активности в экономике.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на гонконгской бирже увеличился во вторник на 1,2%.

Акции другого представителя высокотехнологического сектора Sunny Optical Technology Group подорожали на 1,6%.

Рыночная стоимость страховщика Ping An Insurance поднялась по итогам дня на 1%.

Между тем вслед за сильным падением в понедельник цен на нефть подешевели бумаги нефтепроизводителей, в том числе Sinopec - на 2,6% и PetroChina - на 1,6%.