Спасательное судно Lifeline будет конфисковано

Судно Lifeline, принадлежащее немецкой благотворительной организации Mission Lifeline, будет конфисковано. Об этом вечером заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

Активисты из Дрездена 21 июня подобрали 234 мигранта в Средиземном море неподалеку от побережья Ливии, но ни одна страна Евросоюза не соглашалась пускать судно Lifeline в свои порты. 27 июня ему было разрешено войти в мальтийский порт Сенглеа.

Членам экипажа мальтийские власти разрешили покинуть Lifeline, а капитан Клаус-Петер Райш после допроса в полиции был возвращен на борт судна. Капитана обвиняют в том, что он игнорировал указания итальянских властей. Правительство Италии, по собственным данным, предписало немецким активистам предоставить возможность ливийской береговой охране оказать помощь мигрантам. В свою очередь, активисты утверждают, что береговая охрана Ливии недостаточно быстро пришла на помощь.

Конфискацию Lifeline премьер Мальты объяснил тем, что оно "не принадлежит какому-либо государству". Экипаж утверждает, что судно ходит под нидерландским флагом, однако власти Нидерландов отрицают принадлежность его к этой стране.

Между тем 234 мигранта с борта Lifeline временно размещены на Мальте. Кроме этой страны, еще семь государств ЕС согласились - Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Ирландия, Бельгия и Франция - принять часть из них. По мнению генерального секретаря Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), Германия не обязана автоматически быть среди стран, готовых принять мигрантов с Lifeline. У ФРГ нет "необходимости наверстывать упущенное в деле оказания гуманитарной помощи", заявил она.

Крамп-Карренбауэр призвала критично относиться к работе гуманитарных организаций. Среди них есть такие, которые "настроены не на спасение людей от непосредственной опасности, а стремятся подбирать мигрантов в море, опережая береговую охрану, которая вернула бы их обратно". Ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что "нельзя допустить, чтобы этот случай стал прецедентом" и что между Ливией и Южной Европой "не должен курсировать шатл".