Последнее обновление: 19.04.2018 16:37

ЕС в 2017 году принял беженцев на 25% меньше, чем годом ранее - Eurostat

Европейский союз в 2017 году предоставил убежище более 500 тыс. беженцев, на четверть меньше, чем в 2016 году, сообщает Eurostat.

Более 60% всех беженцев приняла Германия, отмечает управление.

Кроме Германии, больше всего вынужденных иммигрантов приняли Австрия и Швеция.

Словакия, Чехия и Польша приняли меньше всего беженцев среди стран ЕС в 2017 году.

Около трети беженцев, прибывших в Европу в минувшем году, составили выходцы из Сирии. По численности за сирийскими беженцами, обосновавшимися в Европе, следуют выходцы из Афганистана и Ирака.

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