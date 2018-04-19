ЕС в 2017 году принял беженцев на 25% меньше, чем годом ранее - Eurostat

Европейский союз в 2017 году предоставил убежище более 500 тыс. беженцев, на четверть меньше, чем в 2016 году, сообщает Eurostat.

Более 60% всех беженцев приняла Германия, отмечает управление.

Кроме Германии, больше всего вынужденных иммигрантов приняли Австрия и Швеция.

Словакия, Чехия и Польша приняли меньше всего беженцев среди стран ЕС в 2017 году.

Около трети беженцев, прибывших в Европу в минувшем году, составили выходцы из Сирии. По численности за сирийскими беженцами, обосновавшимися в Европе, следуют выходцы из Афганистана и Ирака.