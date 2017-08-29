Меркель заявила об усилении борьбы против перевозчиков беженцев

Европа намерена укрепить сотрудничество с африканскими странами в борьбе с нелегальными морскими перевозчиками мигрантов. Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник после встречи в Париже, в которой принимали участие ряд президентов и премьер-министров европейских и африканских стран, в Ливии будет усилена поддержка программы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Как заявила Меркель, таким образом "люди, которые сегодня в Ливии удерживаются боевиками в крайне унизительных условиях, по возможности будут иметь с гуманитарной точки зрения приемлемое будущее".

По словам Меркель, в целом стороны готовы к массовому переселению беженцев из Ливии в Европу. При этом, добавила канцлер Германии, UNHCR придется вычислять людей, находящихся в бедственном положении. "Это (программа помощи) будет работать лишь тогда, когда мы научимся распознавать людей, которые едут в Ливию из экономических соображений, чтобы потом оттуда переправиться в Европу", - считает глава правительства ФРГ. Президент Франции Эмманюэль Макрон, принимавший участие во встрече, заявил, что потенциальные беженцы в будущем должны будут начинать процесс получения статуса беженца еще на территории Африки - в Нигере и Чаде.

В парижском совещании также участвовали премьер-министры Италии и Испании Паоло Джентилони и Мариано Рахой, президенты Нигера Махамаду Иссуфу и Чада Идрисс Деби Итно, а также глава переходного правительства Ливии