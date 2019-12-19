ЕС в 2020 году примет более 30 тысяч беженцев

Страны Евросоюза в 2020 году примут более 30 тысяч беженцев, прежде всего из кризисных регионов мира. Такое количество мест государства-участники ЕС подготовили в рамках программы переселения, говорится в сообщении Еврокомиссии.

В соответствии с прогнозом Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, приоритет в рамках программы получат мигранты из Турции, Ливана, Иордании, стран средиземноморского региона, а также Нигера и Руанды, передает DW.

Вице-президент Еврокомиссии, комиссар по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас назвал вклад в дело переселения со стороны ЕС "крупнейшим в мире". "Когда мы работаем вместе, то можем создавать долговременные, эффективные и безопасные системы" для защиты "наиболее уязвимых", подчеркнул он.

В свою очередь, комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон особо выделила необходимость "прочного партнерства с третьими странами". По ее словам, программа является "ключевым инструментом" для гарантии того, что нуждающиеся в защите "не станут рисковать жизнями и доберутся до ЕС безопасными и легальными способами".

По данным Еврокомиссии, более 65 тысяч беженцев прибыли в Евросоюз по программе переселения с 2015 года. Принимающая страна получает из бюджета ЕС за каждого переселенного мигранта 10 тысяч евро в качестве финансовой поддержки.