Последнее обновление: 27.09.2017 17:24

Еврокомиссия предложила новую схему переселения для 50 тысяч беженцев

Еврокомиссия (ЕК) предложила новую схему распределения в странах ЕС не менее 50 тысяч беженцев, говорится в пресс-релизе ЕК.

"Комиссия сегодня предлагает серию инициатив по ключевым вопросам: новую схему размещения не менее 50 тысяч беженцев", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь еврокомиссар Димитрис Аврамопулос в ходе пресс-конференции призвал "скорее найти компромисс по реформе Общей европейской системы предоставления убежища".

Ранее суд Евросоюза отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран-членов Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев. Суд решил, что этот механизм эффективно и пропорциональным образом помогает Греции и Италии справиться с последствиями миграционного кризиса 2015 года. Польша отказалась принимать беженцев на своей территории.

Венгрия и Словакия оспаривали решение от 22 сентября 2015 года, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства. Против данного решения голосовали Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия, Финляндия воздержалась. В поддержку позиции Венгрии и Словакии в ходе судебных разбирательств выступила Польша, тогда как Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция, Швеция и Еврокомиссия поддержали Совет ЕС.

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