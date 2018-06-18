Последнее обновление: 18.06.2018 17:57

Более 728 тысяч человек запросили убежище в Евросоюзе в 2017 году

Более 728 тысяч выходцев из третьих стран запросили в 2017 году международное убежище в государствах Евросоюза, а также в ассоциированных с сообществом странах — Норвегии и Швейцарии, сообщил в понедельник Европейский офис по предоставлению убежища EASO.

По его данным, по сравнению с 2016 годом число просителей убежища сократилось на 44% (около 1,3 миллиона человек).

За первые четыре месяца 2018 года статус беженца в ЕС запросили около 197 тысяч человек, что является самым низким показателем за последние три года.

По данным EASO, наибольшее количество прошений поступило от граждан Сирии, Ирака и Афганистана. В пятерку стран ЕС, к которым был отмечен повышенный интерес со стороны беженцев, вошли Германия, Италия, Франция, Греция и Испания.

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