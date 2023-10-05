Последнее обновление: 05.10.2023 10:24

ЕС договорился о реформе системы предоставления убежища

На прошедшей в среду встрече постпреды стран-членов ЕС в Брюсселе сумели снять все вопросы по так называемому кризисному регулированию, которое является центральным элементом планируемой реформы.

Кризисное регулирование могут ввести при особенно сильном росте миграции, оно позволяет увеличить время содержания мигрантов в условиях, сходных с заключением под стражу.

В его рамках люди, имеющие мало шансов остаться в ЕС, могут пройти ускоренную процедуру рассмотрения вопроса о предоставлении убежища непосредственно на внешней границе ЕС, и в случае отказа они будут немедленно высланы обратно.

Над реформой системы предоставления убежища работают со времен кризиса с беженцами в 2015 году, она должна быть принята до европейских выборов в июне 2024 года, но для этого странам ЕС предстоит согласовать законодательный пакет с Европарламентом.

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