Рынки акций Европы снижаются на фоне введения США и Китаем взаимных пошлин

Распродажа на европейских фондовых рынках продолжилась во вторник на фоне усиливающихся протекционистских мер США и Китая, при этом наибольшие потери несут акции автомобильного, горнорудного и технологического секторов.

Основные фондовые индексы Европы снизились на 0,8-1,7 процента к 11.30 МСК, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 миллиардов в ответ на решение Пекина повысить пошлины на американские товары общей стоимостью $50 миллиардов. Панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 1,1 процента, достигнув минимальной отметки с 26 апреля, тогда как индекс акций еврозоны просел на 1,4 процента.

Немецкий DAX вышел в лидеры падения, потеряв 1,7 процента.

Наибольшее давление на рынок оказывают акции автопроизводителей. Цена бумаг Daimler, Volkswagen и BMW снизилась на 1,4-2,6процента.

Индекс автомобильного сектора STOXX 600 достиг минимальной отметки за последние семь месяцев, поскольку трейдеры начали закладывать в цены увеличение пошлин.

Давление на панъевропейский индекс, в частности, оказывают акции промышленного конгломерата Siemens, а также французского авиапроизводителя Airbus.

Индекс горнорудного сектора снизился на 2,4 процента на фоне падения цен на нефть из-за эскалации напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.