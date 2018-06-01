Акции Европы выросли благодаря разрешению политического кризиса в Италии

Европейские акции выросли в начале торгов пятницы благодаря подъему итальянского фондового рынка после того, как две популистские партии страны договорились о создании правящей коалиции, вероятно, положив конец политическому кризису.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.44 вырос на 0,8 процента, акции Германии прибавили 0,9 процента, а британский FTSE 100 - 0,6 процента.

Итальянские акции выросли на 2,7 процента на фоне подъема банковского индекса на 4,9 процента. За май основной индекс Италии потерял более 9 процентов - максимально с июня 2016 года - на фоне политической неопределенности.

В четверг итальянские популистские партии “Движение пяти звезд” и “Лига” заключили соглашение о создании правящей коалиции, сведя на нет риск проведения повторных парламентских выборов.

Акции Dialog Semiconductor упали на 15,1 процента после того, как производитель чипов сообщил, что Apple планирует сократить объем заказов, в результате чего выручка Dialog за 2018 год окажется ниже на 5 процентов.

Бумаги Deutsche Bank выросли на 3,9 процента после снижения более чем на 7 процентов на предыдущей сессии из-за сообщения о том, что Федрезерв в 2017 году назвал “проблемным” состояние операций кредитора в США.

Международное рейтинговое агентство S&P в четверг понизило кредитный рейтинг банка до “BBB+” с “A-“.