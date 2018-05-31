Акции Европы в плюсе на фоне ожиданий разрешения политического кризиса в Италии

Европейские акции начали торги четверга небольшим ростом, поскольку инвесторы ждут разрешения политического кризиса в Италии, в то время как страхи о торговой войне оказали давление на бумаги немецких автопроизводителей.

Миланская биржа открылась на положительной территории, однако нервозность вокруг продолжающихся переговоров между политическими партиями Италии сохраняется, провоцируя сильные колебания индекса FTSE MIB. В начале сессии индекс снизился на 0,4 процента, но к 10.52 прибавил 0,7 процента на фоне восстановления финансового сектора.

Итальянский банковский индекс, который с начала недели потерял более 5 процентов, в четверг вырос, прибавив 1 процент.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,1 процента, однако немецкий DAX снизился на 0,1 процента на фоне падения бумаг Volkswagen и Daimler на 1 процент после сообщения о том, что президент США Дональд Трамп хочет закрыть доступ на американский рынок немецким автомобилям класса люкс.