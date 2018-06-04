Азиатские рынки акций закрылись в зеленой зоне на позитивных сигналах из США

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли благодаря общему улучшению настроя трейдеров после публикации сильных данных по экономике США.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 1,4%, гонконгский Hang Seng - на - 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.

Безработица в США в мае 2018 года снизилась до 3,8% с 3,9% в апреле, сообщило в пятницу министерство труда страны. Это стало повторением показателя апреля 2000 года, который был минимальным с 1969 года.

Число рабочих мест в экономике США подскочило на 223 тыс.

Аналитики в среднем ожидали повышения числа рабочих мест на 190 тыс. и сохранения безработицы на уровне 3,9%.

Темпы роста заработной оплаты усилились с 2,6% в годовом выражении в апреле до 2,7% в мае.

Тем временем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в мае 2018 года увеличился до 58,7 пункта с 57,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял 58,9 пункта.

Инвесторы проигнорировали сигналы усиления напряженности в торговой сфере: третий раунд переговоров между США и Китаем в минувшее воскресенье завершился без какого-либо соглашения. Две крупнейшие экономики мира остаются на пути, который может привести к началу торговой войны стоимостью $100 млрд уже в этом месяце, пишет Financial Times.

Поддержку японскому рынку сегодня оказало ослабление иены относительно доллара США, подтолкнувшее вверх котировки акций экспортеров.

Акции Toyota подорожали на 3,9%, Honda - на 2,4%, Denso - на 4,8%, Sony - на 3%.

Благоприятным фактором для мировых рынков стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что он все-таки намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

"Данные по американскому рынку труда и о деловой активности в промсекторе подтвердили, что экономика США остается сильной", - отмечает аналитик Tokai Tokyo Research Instituteв Токио Шодзи Хиракава.

"Оживление плана проведения саммита США-КНДР показывает, что переговоры об отказе Северной Кореи от ядерного оружия продолжатся, и это дает некоторое облегчение рынкам", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

В Гонконге лидерами роста в понедельник стали акции интернет-гиганта Tencent (+2,7%) и автопроизводителя Geely (4,5%).

Акции китайских страховщиков подорожали благодаря объявленным Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны) мерам по улучшению ликвидности финансового рынка. В пятницу НБК расширил круг облигаций, которые будет принимать от фининститутов в качестве обеспечения при операциях среднесрочного кредитования, включив в него долговые бумаги представителей малого бизнеса и "зеленой" экономики.

Стоимость бумаг People's Insurance Co. поднялась на 8,9%.

Цена акций австралийского Commonwealth Bank выросла на 1,4%. Крупнейший банк Австралии по объему активов сообщил, что выплатит штраф в размере 700 млн австралийских долларов ($529,8 млн) по соглашению с регулятором в рамках дела, которое выявило неоднократное нарушение фининститутом закона о противодействии отмыванию денег и терроризму.

Котировки акций китайских киностудий и телестудий упали в понедельник на информации о том, что налоговые органы расследуют данные о случаях занижения сумм контрактов в отрасли с целью ухода от уплаты налогов.

Цена бумаг Huayi Brothers Media рухнула на 10%, Ciwen Media - на 6,1%.

Капитализация Nintendo снизилась в понедельник на 6,3%. По итогам предыдущих торгов акции компании подешевели на 4%, и двухдневное падение цены стало максимальным с декабря 2016 года. Среди причин снижения цены эксперты называют тот факт, что отраслевые аналитики не ожидают позитивных сюрпризов от Nintendo в ходе предстоящего игрового мероприятия Electronic Entertainment Expo.