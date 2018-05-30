Акции Италии пытаются восстановиться на фоне сдержанной динамики европейских рынков

Некоторое оживление на итальянских рынках не смогло поднять рынки европейских акций в начале торгов среды, поскольку инвесторы обеспокоены возможностью проведения новых выборов в Италии уже в июле.

Панъевропейский индекс STOXX 600 незначительно поднялся на 0,07 процента к 10:49, а немецкий DAX вырос на 0,31 процента.

Италия не может сформировать коалиционное правительство после мартовских выборов, которые указали на рост поддержки популистских партий, выступающих за выход из еврозоны. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Карло Коттарелли не смог заручиться поддержкой крупнейших политических партий страны.

Беспокойства по поводу политического кризиса в Италии и будущего страны в Европейском Союзе оказали давление на европейские рынки на этой неделе, при этом итальянский FTSE MIB достиг минимума с июля 2017 года во вторник. Индекс итальянских банков, потерявший 4,7 процента в предыдущей сессии, вырос на 1,02 процента.

Хотя итальянский индекс и немного отыграл падение 0,5-процентным ростом в среду, с начала недели фондовый рынок страны снижается на 4 процента, растеряв набранное с начала года преимущество.

Инвесторы также обеспокоены состоянием торговых отношений США и Китая особенно после того, как США сообщили, что они планируют ввести пошлины в размере $50 миллиардов на китайский импорт.

Худшую динамику демонстрируют акции французского медиаконгломерата Vivendi, снизившиеся на 3,24 процента после того, как дочерняя компания Canal+ проиграла аукцион на право транслировать футбольные матчи во Франции.