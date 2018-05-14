Последнее обновление: 14.05.2018 17:46

ЕЦБ может обновить прогноз повышения ставки с приближением сворачивания QE

Европейский центробанк может дать новый прогноз сроков первого повышения ставок с приближением даты, когда будет завершена масштабная программа скупки активов, сказал в понедельник Франсуа Вильруа де Гало, чиновник ЕЦБ и глава Банка Франции.

Будет ли решение о завершении скупки активов принято на сентябрьском или декабрьском заседании ЕЦБ не играет большой роли, считает Вильруа де Гало.

По мере приближения к этому решению, ЕЦБ будет корректировать свой прогноз относительно процентных ставок, сказал чиновник. В заявлении регулятора по итогам апрельского заседания говорится, что ставки останутся на текущих уровнях продолжительный период времени, намного дольше горизонта скупки активов.

“Что касается первого повышения ставок, мы можем дать дополнительный прогноз относительно его сроков, “намного дольше” - это как минимум несколько кварталов, но не лет, (и мы также можем дать) дополнительные указания, касающиеся его зависимости от прогноза инфляции”, - сказал Вильруа де Гало.

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