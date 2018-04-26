ЕЦБ оставил ставки без изменений, сохранил возможность продления QE

Европейский центробанк в четверг оставил ставки без изменений, подтвердив, что скупка активов в объеме 30 миллиардов евро в месяц продолжится до конца сентября 2018 года или после истечения этого срока при необходимости.

В любом случае скупка активов будет продолжаться, пока совет управляющих не будет наблюдать устойчивой корректировки траектории инфляции в соответствии с целевым уровнем, сообщил ЕЦБ.

По итогам заседания регулятор оставил депозитную ставку overnight на уровне минус 0,40 процента годовых. Основная ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике, осталась на уровне 0,0 процента, ставка экстренного кредитования для банков - 0,25 процента.

Совет управляющих ждет, что ставки останутся на текущих уровнях продолжительный период времени, намного дольше горизонта скупки активов, сообщил ЕЦБ.

Глава регулятора Марио Драги даст пресс-конференцию в 15.30 МСК.

Как ожидается, Драги будет стремиться ослабить опасения об ослаблении экономики еврозоны, однако, скорее всего, воздержится от комментариев о планируемых мерах монетарной политики, оставив ЕЦБ пространство для маневра в отношении программы скупки активов и потенциального повышения ставки - первого с 2011 года.