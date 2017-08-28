Европейские рынки акций снизились на фоне укрепления евро

Европейские акции снизились в понедельник на фоне масштабной распродажи из-за укрепления евро после того, как глава Европейского центробанка Марио Драги не выразил опасений об укреплении единой европейской валюты на симпозиуме в Джексон-Хоул.

Индекс “голубых фишек” еврозоны к 10.47 сбавил 0,6 процента, в то время как более широкий панъевропейский индекс STOXX 600 подешевел на 0,5 процента. Активность торгов в понедельник снижена из-за выходного дня в Великобритании.

Драги, выступая на банковском симпозиуме в Джексон-Хоул, воздержался от предостережений о росте евро, в результате чего единая европейская валюта подскочила до пика двух с половиной лет к доллару.

Все основные сектора снизились, сильнее всего - финансовый и промышленный.

Акции телекоммуникационной компании Altice подорожали на 0,7 процента, поскольку фирма объявила об обратном выкупе акций стоимостью 1 миллиард евро.