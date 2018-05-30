Уолл-стрит закрылась в минусе из-за беспокойства об Италии, потерь банков

Американские индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average показали максимальный однодневный спад в процентном выражении за месяц по итогам торгов вторника, поскольку политическая неопределенность в Италии породила беспокойство о стабильности еврозоны, а также на фоне снижения акций банков США.

Италия не может сформировать коалиционное правительство после мартовских выборов, которые указали на рост поддержки популистских партий, выступающих за выход из еврозоны. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Карло Коттарелли не смог заручиться поддержкой крупнейших политических партий страны.

Политический кризис в Риме и угроза, которую он представляет для еврозоны, спровоцировали бегство инвесторов к активам-убежищам, таким как облигации США, что привело к снижению доходности 10-летних казначейских госбондов и оказало давление на акции американских банков. Банковский индекс S&P 500 показал максимальный однодневный спад более чем за два месяца, по итогам сессии потеряв более 4 процентов.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 1,58 процента до 24.361,45 пункта, индекс S&P 500 - на 1,16 процента до 2.689,86 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,5 процента до 7.396,59 пункта.

Давление на бумаги банков США также оказали пессимистичные прогнозы и показатели JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley. Глава корпоративного и инвестиционного банкинга JPMorgan сказал, что рыночная выручка банка во втором квартале не изменится по сравнению с годом ранее. Один из руководителей подразделения управления частными капиталами Morgan Stanley сказал о замедлении активности с марта, следует из сообщения here CNBC.

Акции JPMorgan Chase подешевели на 4,3 процента, а Morgan Stanley - на 5,8 процента.