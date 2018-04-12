ЕЦБ тревожится об укреплении евро, опасается торговой войны

Чиновники Европейского банка в ходе заседания в марте выразили опасения относительно риска полномасштабной торговой войны США и Китая и отрицательного воздействия укрепления евро, показал протокол заседания.

ЕЦБ по итогам мартовского заседания убрал из заявления обещание увеличить объем программы скупки активов в случае необходимости - это в первую очередь символический шаг, который рассматривается как предвестник того, что позднее в этом году центробанк предпримет более масштабные изменения в политике.

Чиновники регулятора назвали укрепление евро, наблюдающееся в последние месяцы, “существенным источником” неопределенности, а некоторые из них предположили, что рост единой европейской валюты может оказать отрицательное воздействие на инфляцию, показал протокол.

Инвесторы пытаются понять, не помешает ли угроза торговой войны между США и Китаем реализации планов ЕЦБ о сворачивании сверхмягкой монетарной политики.

“Существуют масштабные опасения о том, что риск торговых конфликтов, которые могут оказать отрицательное воздействие на деловую активность всех затронутых стран, повысился”, - сообщил ЕЦБ.

“Были также высказаны предупреждения о возможных отрицательных последствиях для (деловых) настроений”.

Чиновники регулятора сошлись во мнении, что теперь они больше уверены в том, что инфляция в конечном счете вернется к целевому 2-процентному уровню ЕЦБ, если центробанк проявит терпение.

“Увеличение уверенности требует постепенной корректировки послания совета управляющих”, - сообщил ЕЦБ.