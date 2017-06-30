Рынки акций Европы готовятся завершить месяц худшей динамикой за год

Европейские фондовые рынки открыли торги пятницы без ярко выраженной динамики, но готовятся понести максимальные месячные потери за год из-за беспокойства об ужесточении денежно-кредитной политики европейских банков.

К 10.48 панъевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,1 процента, британский FTSE 100 снизился на 0,31 процента, а индекс "голубых фишек" еврозоны вырос на 0,07 процента.

Индекс STOXX потерял более 2 процентов с начала июня после четырех подряд месяцев роста, связанных с ослаблением беспокойства о политической обстановке в еврозоне и улучшением прогноза экономики.

Однако "ястребиные" комментарии представителей центральных банков, которые поддержали доходность гособлигаций и евро, привели к масштабной распродаже на фондовых рынках, при этом наиболее серьезно пострадали акции секторов, которым выгодны низкие ставки, а также бумаги ориентированных на экспорт компаний.

Динамика секторов в пятницу сдержанная. Нефтегазовый индекс показал максимальное снижение, опустившись на 0,38 процента, в то время как банковский сектор, которому выгоден рост ставок, укрепился пятый день кряду.

В лидеры снижения в индексе STOXX вышли бумаги британской Greene King, которые опустились на 5,6 процента, поскольку JP Morgan понизил их рейтинг, тогда как акции нефтесервисной компании Subsea 7 выросли на 2 процента.