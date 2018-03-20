Дебаты ЕЦБ смещаются с QE на траекторию процентных ставок - источники

Фокус дебатов Европейского центробанка смещается на обсуждение траектории повышения процентных ставок, поскольку чиновники регулятора признают необходимость завершения программы скупки облигаций в текущем году, сообщили источники, близкие к обсуждению.

Чиновники ЕЦБ считают приемлемыми рыночные прогнозы, которые, в частности, предполагают повышение ставок к середине 2019 года, и дебаты в большей степени сконцентрированы на темпах последующего повышения ставок, рассказали Reuters пять источников, напрямую знакомых с ходом обсуждений.

Программа скупки облигаций на сумму 2,5 триллиона евро была запущена ЕЦБ более чем три года назад, и сейчас чиновники обсуждают способы сворачивания нетрадиционных мер стимулирования и нормализации денежно-кредитной политики в условиях бурного экономического роста и слабой инфляции.

ЕЦБ отказался от комментариев, а источники сообщили, что никаких решений о будущем программы пока не принято.

Срок действия программы скупки облигаций, которая уже неоднократно продлевалась, истекает в конце сентября, и, согласно прогнозу регулятора, она будет завершена к концу года.

“Я не вижу никаких серьезных причин для продления срока проведения программы, - сообщил один из источников. - Но нам надо осторожно управлять ожиданиями, особенно учитывая валютные риски и риски торговых войн”.

По словам источников, окончательное решение о завершении скупки активов, вероятно, будет принято не раньше июня или июля.

“С каждым нашим шагом рынки начнут закладывать в цены следующий, что может привести к резкому росту ожиданий по ставкам, - сказал другой источник. - Эти ожидания должны быть в большой степени учтены в ценах к тому моменту, как мы сделаем первый шаг”.