В Слониме начала работу комиссия по тунеядцам

Безработные белорусы еще не ощутили на себе действие декрета №1, однако местные власти уже стали предпринимать первые шаги в этом направлении. Так, райисполкомы уже начали формировать комиссии, которые будут составлять списки "тунеядцев".

Такая специальная комиссия, в частности, начала работу в Слониме. Положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Слонимского района было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 25 мая, пишет Газета Слонимская.

Чем будет заниматься комиссия по тунеядцам

Комиссия будет формировать списки "тунеядцев", уведомлять безработных о попадании в базу данных, а также "помогать" в поиске работы, направлять их в центры занятости. Кроме этого, комиссия будет рассматривать заявления "тунеядцев" о полном или частичном освобождении их от оплаты услуг в связи с "трудной жизненной ситуацией". При этом чиновники обещают "всестороннее, полное и объективное рассмотрение всех материалов по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение на заседании комиссии".

Какие права имеет комиссия

Комиссия будет заниматься и «воспитательной» деятельностью — например, направлять людей, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории, а также призывать к легальной деятельности.

Что примечательно, комиссия сможет запрашивать у организаций любой формы собственности информацию о "тунеядцах" по вопросам, относящимся к ее деятельности. Все документы будут храниться в райисполкоме в течение трех лет.

Кто входит в состав комиссии

В состав комиссии входят председатель , его заместитель, секретарь и иные члены. Как правило, в подобные комиссии включают депутатов, медиков, представителей ЖКХ, профсоюзов, «Белой Руси» и других чиновников.

Как принимаются решения

Заседания комиссии будут созываться по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

Чтобы заседание состоялось, нужно, чтобы на нем присутствовало не менее двух третей ее членов. Решение комиссии принимается открытым голосованием и только в случае, если за него проголосовало более половины членов. При равенстве голосов решающим будет голос председателя комиссии.

Как это будет работать

После получения доступа к базе данных в течение двух рабочих дней комиссия направляет информацию в ЖКХ для определения лиц, оплачивающих услуги с возмещением затрат. Оттуда сведения о "тунеядцах" направляются в комиссию не позднее 6-го числа последнего месяца каждого квартала. После получения сведений комиссия организует работу с "тунеядцами", в том числе рассматривает их заявления. По результатам формируется список "тунеядцев", оплачивающих услуги с полным возмещением затрат.

Сформированный список "тунеядцев" до 1-го числа второго месяца каждого квартала направляется комиссией для утверждения в райисполком. Утвержденный список не позднее 8-го числа второго месяца каждого квартала направляется в ЖКХ.

Комиссия не позднее 10-го числа второго месяца каждого квартала информирует граждан о включении их в список "тунеядцев".