Лукашенко признал необходимость изменения декрета №3

"Как мне доложили, уже завершена подготовка новой редакции декрета №3. Я хотел бы обстоятельного доклада на эту тему, - сказал Александр Лукашенко. - К первому октября мы должны иметь этот документ".

Ранее для разработки новой концепции декрета № 3 была создана специальная межведомственная рабочая группа, в которую включили глав многих ведомств, а также ученых. Руководит группой заместитель премьер-министра Василий Жарко.

"Общество должно знать, что никакой отмены декрета №3 быть не может. Я уже мотивировал этот вопрос: как минимум полмиллиона у нас неработающих людей. Из них 200 тыс. мы можем освободить: многодетных, больных, инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных обстоятельств. Но 300 тыс. где? Поэтому декрет №3 - это 300 тыс. тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо", - заявил глава государства.