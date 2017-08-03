Последнее обновление: 03.08.2017 17:11

Минтруда хотело бы лишить тунеядцев государственых субсидий

"Декрет №3 не отменяется, при этом правительство предлагает новые подходы по стимулированию занятости населения. Акцент делается на органах исполнительной власти на местах. Прежде всего они работают с трудоспособными гражданами в плане активизации стимулирования и содействия занятости. Всем, кто хочет и может работать, органы исполнительной власти должны предоставить эту возможность и оказать содействие в трудоустройстве", - сказала министр труда и соцзащиты

Ирина Костевич по итогам совещания у Лукашенко.

Также прорабатывается реализация принципа "не работаешь - полностью платишь за услуги". "Это услуги, которые сегодня субсидируются из государственного бюджета. Перечень будет определять правительство, в настоящее время оно работает в этом направлении", - отметила министр.

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