ЕЦБ завершит скупку облигаций, когда убедится в устойчивом росте инфляции

Европейскому центральному банку необходимы дополнительные свидетельства того, что инфляция движется к целевому показателю, и регулятор завершит программу скупки активов лишь тогда, когда убедится, что рост цен устойчиво приближается к заданному ориентиру, сказал в среду глава ЕЦБ Марио Драги.

После того как ЕЦБ на прошлой неделе отказался от обещания в случае необходимости увеличить объем скупки облигаций, инвесторы ждут сигналов о дальнейших действиях регулятора. Они ожидают, что европейский ЦБ завершит масштабную программу мер стимулирования в текущем году, убедившись, что рост экономики возможен без поддержки, а инфляция продолжает постепенно ускоряться.

“На текущий момент мы ожидаем, что инфляция приблизится к целевому показателю в среднесрочной перспективе, и сейчас мы более уверены, чем раньше, что это произойдет, - сказал Драги. - Однако нам все еще необходимо убедиться, что динамика инфляции движется в нужном направлении”.

“Для завершения программы скупки активов нам необходимо одно явное условие: увидеть устойчивую корректировку траектории инфляции к нашему целевому показателю”.

ЕЦБ сворачивает меры стимулирования крайне медленными темпами, опасаясь, что масштабный шаг может свести на нет всю проделанную регулятором работу.

Осторожность центробанка объясняется вялым ростом инфляции. Потребительские цены, вероятно, не будут дотягивать до целевого показателя ЕЦБ на уровне чуть ниже 2 процентов в течение еще нескольких лет.

“Корректировка нашей политики останется предсказуемой и будет осуществляться умеренными темпами, которые являются наиболее подходящими для устойчивого роста инфляции”, - сказал Драги.

“Когда прогресс в достижении устойчивой корректировки траектории инфляции будет достаточным, мы завершим программу скупки активов”.

Драги отметил, что считает источником неопределенности торговые ограничения США, но пока подсчеты позволяют предположить, что первоначальное влияние этих мер на еврозону, вероятно, будет незначительным.

Срок действия программы скупки облигаций в объеме 2,55 триллиона евро, запущенной ЕЦБ три года назад для оживления инфляции, истекает в конце сентября, и финансовые рынки прогнозируют, что регулятор завершит скупку к концу года.

Опрошенные Reuters экономисты ожидают, что ЕЦБ впервые после кризиса повысит ключевую ставку во второй половине 2019 года, при этом депозитная ставка будет поднята до нуля с минус 0,4 процента к концу следующего года.