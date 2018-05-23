Последнее обновление: 23.05.2018 13:04

Европейские индексы снижаются вслед за акциями энергосектора, бумаги M&S растут

Европейские фондовые индексы снижаются в начале торгов среды на фоне падения цен на нефть, которое оказало давление на акции энергетических компаний. В то же время бумаги ритейлера Marks & Spencer оказались среди лидеров роста после публикации финансового отчета.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11:25 опустился на 0,9 процента, отступив от максимума трех с половиной месяцев, установленного в предыдущую сессию. Британский FTSE снизился на 0,7 процента с рекордного пика, достигнутого во вторник.

Индекс энергетического сектора, который в этом году демонстрирует лучшую динамику среди европейских отраслевых индексов, просел на 2,6 процента на фоне снижения цен на нефть ввиду ожидаемого увеличения добычи странами ОПЕК.

Акции нефтяных гигантов Total, BP и Royal Dutch Shell подешевели на 2,3-2,9 процента.

Бумаги Marks & Spencer выросли в цене на 5,5 процента после публикации годовых результатов.

В фокусе также оказались акции банков после сообщения Financial Times о том, что Barclays изучает возможность слияния с конкурирующими банками, включая Standard Chartered. Источники, близкие к банку, сообщили Рейтер, что подобная возможность не рассматривается.

Акции Barclays практически не меняются, тогда как цена бумаг Standard Chartered выросла на 2,2 процента.

Итальянский индекс FTSE MIB снизился на 1,7 процента, показывая динамику хуже рынка, на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу политической неопределенности в стране.

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