Последнее обновление: 21.05.2018 14:42

Рынки акций Европы растут на фоне ослабления беспокойства о торговой войне

Европейские фондовые рынки открыли подъемом торги понедельника, поскольку рост доллара на фоне ослабления беспокойства о торговой войне оказал поддержку экспортерам, в то время как бумаги Ryanair подверглись давлению из-за разочаровывающего прогноза.

К 11.02 панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,33 процента, британский FTSE 100 - на 0,68 процента, французский CAC 40 - на 0,57 процента. Активность торгов ограничена из-за выходного на нескольких рынках, включая немецкий.

Итальянский индекс FTSE MIB снизился на 0,97 процента под давлением ряда акций, включая Intesa Sanpaolo.

Бумаги Ryanair упали на 3,1 процента при открытии торгов. Ирландская авиакомпания отчиталась о рекордной годовой прибыли, но предупредила, что показатель снизится в ближайший год из-за увеличения расходов и отсутствия роста тарифов. К 11.02 МСК акции компании выросли на 1,03 процента.

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