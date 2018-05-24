Европейские рынки акций торгуются в плюсе

Фондовая Европа открылась под влиянием "бычьего" тренда. Индексы восстанавливаются после резкого падения накануне.

Объем розничных продаж в Великобритании в апреле 2018 года увеличился на 1,6% по сравнению с мартом - максимальными темпами за 18 месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,9%.

Окончательные данные о ВВП Германии, опубликованные в четверг, подтвердили замедление темпов роста экономики страны в первом квартале 2018 года до 0,3% в поквартальном выражении - минимума за 1,5 года.

Итальянский рынок растет в ожидании дальнейших политических новостей. Накануне президент Италии Серджио Маттарелла одобрил кандидатуру Джузеппе Конте, выдвинутого на пост премьер-министра итальянским движением "Пять звезд" и партией "Лига", и поручил ему сформировать кабинет министров.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,3%, до 393,82 пункта.

Французский CAC 40 прибавил 0,5%, германский DAX - 0,2%, испанский IBEX 35 - 0,6%, итальянский FTSE MIB - на 0,6%.

Британский FTSE 100 колеблется между ростом и снижением на фоне укрепления фунта стерлингов после публикации сильных статданных.

Стоимость бумаг крупнейшего банка Италии Unicredit увеличилась на 0,5%, нефтекомпании Eni - на 0,7%.

Акции Tate & Lyle Plc выросли на 4,4% благодаря хорошей отчетности производителя ингредиентов для пищевой промышленности.

Цена акций Kingfisher, британской сети магазинов товаров для ремонта, увеличилась на 0,9%, несмотря на то, что ритейлер сообщил о снижении выручки в первом квартале из-за плохой погоды.

Тем временем котировки акций автопроизводителей резко падают на сообщениях СМИ о планируемом администрацией президента США Дональда Трампа введении 25%-ных пошлин на импорт автомобилей.

Акции BMW подешевели в ходе торгов на 2,2%, Daimler - на 2,4%, Volkswagen - на 1,8%, Renault - на 0,7%, PSA - на 1,7%.

Бумаги издательства Daily Mail & General Trust подешевели на 6,5% из-за слабой отчетности компании за первое финансовое полугодие.

Капитализация Deutsche Bank опустилась на 1,1%. Крупнейший банк Германии в четверг объявил о продолжении масштабной программы преобразований, в результате которой, в частности, количество рабочих мест в банке сократится как минимум на 7 тыс.