Европейские индексы растут на фоне восстановления рынка акций Италии

Европейские фондовые индексы повышаются в начале торгов четверга на фоне восстановления итальянского рынка ценных бумаг и ралли сырьевых секторов, а также существенного роста акций Ocado благодаря подписанию компанией партнерского соглашения.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11:55 прибавил 0,1 процента, удерживаясь вблизи максимумов за три с половиной месяца благодаря росту акций энергетических и горнорудных компаний. Итальянский индекс FTSE MIB поднялся на 0,45 процента в ожидании результатов переговоров между двумя популистскими партиями о формировании коалиционного правительства в стране.

В среду рынок акций Италии упал более чем на 2 процента после сообщений о том, что партии “Движение пяти звезд” и “Лига Севера” планируют попросить у ЕЦБ списать с Италии задолженность в размере 250 миллиардов евро.

Битанский индекс FTSE 100 немного снизился на фоне укрепления фунта стерлингов после сообщения о том, что Британия уведомит Брюссель о готовности остаться в составе таможенного союза ЕС после 2021 года. Источник в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй в четверг опроверг это сообщение.

Хотя фондовые индексы демонстрируют довольно сдержанную динамику, в курсах некоторых отдельных акций наблюдаются значительные изменения.

Акции британского онлайн-супермаркета Ocado взлетели в цене на 44 процента, достигнув исторического максимума, после того как компания подписала соглашение о партнерстве с американским ритейлером Kroger.

Бумаги Maersk подешевели почти на 8 процентов, поскольку датский оператор контейнерных перевозок отчитался о базовой прибыли в первом квартале, не оправдавшей ожидания аналитиков.