Фондовые индексы Европы не демонстрируют единой динамики

Фондовые индексы Западной Европы во вторник меняются вяло и разнонаправленно на противоречивых статданных и корпоративных новостях.

В число факторов риска по-прежнему входят политические события в странах ЕС, включая Великобританию и Италию, усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также торговые споры США, Китая и других стран.

Сводный индекс крупнейших европейских предприятий Stoxx Europe 600 в ходе торгов 15 мая повысился на 0,01% - до 392,22 пункта. Наиболее заметное снижение демонстрируют телекоммуникационные компании (-0,7%), тогда как лидерами роста (+0,3%) являются компании, связанные с ЖКУ.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,2%, французский CAC 40 - на 0,1%. Германский DAX опустился на 0,1%, испанский IBEX 35 - на 0,3%.

Итальянский FTSE MIB прибавил 0,3%, хотя накануне президент Италии снова продлил срок формирования правительства по просьбе популистских партий, победивших на мартовских выборах.

Рост средней заработной платы в Великобритании без учета премиальных выплат усилился в I квартале до 2,9% в годовом выражении - максимума с 2015 года, что соответствовало ожиданиям рынка. Инфляция в январе-марте составила 2,7%, таким образом, реальные доходы населения увеличились впервые более чем за год.

Согласно предварительным данным, рост ВВП Германии в I квартале замедлился вдвое, до 0,3% - минимума за 1,5 года. Аналитики ожидали повышения на 0,4%.

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии, рассчитываемый институтом Zew, остался в мае на уровне минус 8,2 пункта, как и ожидалось.

Франция улучшила оценку роста ВВП в 2017 году до 2,2% с ранее объявленных 2%.

Между тем инфляция во Франции в апреле ускорилась до 1,8% в годовом выражении - максимума с 2012 года, свидетельствуют окончательные официальные данные. Результат совпал с предварительными данными и консенсус-прогнозом.

В еврозоне в целом ВВП вырос на 0,4% в январе-марте относительно октября-декабря и на 2,5% в годовом выражении. Оба показателя соответствовали ожиданиям рынка.

Акции бюджетного авиаперевозчика easyJet подорожали на 3,3% на торгах в Лондоне. Компания сократила убыток в I финполугодии, увеличила выручку и пассажирооборот до рекордов.

Котировки ценных бумаг португальской EDP повысились на 0,7%. Совет директоров назвал слишком низкой предложенную китайской Three Gorges цену - 9,07 млрд евро.

Европейские банки во вторник публикуют позитивные квартальные результаты. На этом фоне курс акций Commerzbank вырос на 3,6%, Credit Agricole - на 1,7%.

Капитализация итальянского Mediobanca увеличилась на 0,2% после объявления о назначении нового главы инвестподразделения.

Итальянский производитель шин Pirelli прибавил 3,2%. Компания в I квартале вернулась к прибыли после убытка годом ранее, но снизила прогноз выручки на 2018 год в целом.

Швейцарская финтех-компания Temenos увеличила стоимость бумаг на 4,8% после включения ее акций в индекс MSCI. Как ожидается, по итогам торгов капитализация Temenos впервые превысит 10 млрд швейцарских франков.

Цена акций Vodafone Group Plc уменьшилась на 2,7%. Гендиректор компании Витторио Колао, занимавший эту должность более 10 лет, уйдет в отставку в октябре.

Рыночная стоимость датской ювелирной компании Pandora A/S рухнула на 8,8%. Pandora столкнулась с резким ослаблением спроса на важнейшем для себя рынке - в Китае, в результате чего ее прибыль в I квартале упала на 15%. Рост продаж в Китае в юанях замедлился до 16 в январе-марте с 62% в IV квартале.