Рынки акций Европы могут показать первое недельное снижение с марта

Европейские фондовые индексы растут в начале торгов пятницы, но могут показать первое недельное снижение с марта из-за беспокойства по поводу торговых переговоров между США и Китаем, политической неопределенности в Италии и замедления экономического роста.

Панъевропейский индекс STOXX 600, который завершил сессию четверга на минимальной отметке за восемь дней, к 11:25 МСК поднялся на 0,5 процента. С начала недели он потерял 0,6 процента.

Автомобильный сектор вырос на 0,6 процента, так как угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на импорт вызвали резкую критику со стороны деловых кругов США и членов Республиканской партии, предупредивших о возможном ущербе для отрасли.

Акции немецких автопроизводителей BMW, Daimler и Volkswagen подорожали на 0,29-0,35 процента.

В лидерах роста среди компонентов STOXX оказались бумаги Pennon Group, прибавившие 5,7 процента после выхода финансового отчета компании, а также SimCorp, которые подорожали на 4,6 процента благодаря повышению их ценового ориентира.

Итальянский индекс FTSE MIB колеблется вблизи семинедельных минимумов, торгуясь на 0,1 процента ниже уровня предыдущего закрытия, поскольку перспектива формирования в Италии правительства евроскептиков заставила инвесторов выводить средства из фондов акций страны.