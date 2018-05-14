Европейские индексы снижаются, бумаги IWG и EDP выросли на новостях о сделках M&A

Европейские фондовые индексы снизились в начале торгов понедельника после существенного роста в последние несколько недель, хотя новости о сделках слияний и поглощений (M&A) вызвали оживление на фондовых площадках, подтолкнув вверх акции британской IWG и португальской EDP.

Бумаги нефтяных компаний оказались в лидерах падения из-за снижения цен на нефть, которые отступили от многолетних максимумов при росте буровой активности в США, а также на фоне признаков сопротивления Европы и Азии заявленным США санкциям против Ирана.

Индекс нефтегазового сектора STOXX 600 к 11.00 МСК опустился на 0,4 процента, тогда как панъевропейский индекс потерял 0,1 процента.

Акции IWG подскочили на 20 процентов, после того как британская компания, предоставляющая услуги аренды офисных помещений, сообщила, что получила предложения о поглощении со стороны трех конкурирующих компаний.

Цена бумаг EDP выросла на 10 процентов, так как китайская государственная энергетическая компания China Three Gorges предложила купить акции на сумму $10,8 миллиарда, рассчитывая довести свою долю в португальской компании до контрольной.

Бумаги нидерландского банка ABN Amro, отчитавшегося о снижении чистой прибыли в первом квартале, подешевели на 4,8 процента.