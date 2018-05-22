Акции Европы выросли за счет автосектора, банков

Европейские акции во вторник достигли максимума с начала февраля на фоне подъема автомобильного и банковского секторов, а также восстановления итальянских акций, снизившихся накануне из-за опасений вокруг планируемых расходов нового правительства.

К 11.05 панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,1 процента за счет подъема автомобильного и финансового секторов, в то время как акции горнорудных компаний подешевели.

Акции автопроизводителей Volkswagen, BMW и Daimler подорожали на 0,8-1,4 процента после сообщения агентства Bloomberg о том, что Китай понизит пошлины на импорт автомобилей до 15 с 25 процентов.

Бумаги Fiat Chrysler выросли на 1,8 процента, поддержав итальянский индекс, который прибавил 0,7 процента.

Акции швейцарского поставщика промышленного оборудования Fischer подскочили на 7,8 процента после того, как UBS повысил их рейтинг.

Бумаги ритейлера автозапчастей Halfords подешевели на 10,4 процента после того, как британская компания предупредила, что прибыль за 2018/19 финансовый год, скорее всего, останется на уровне предыдущего года.