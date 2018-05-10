Фондовые индексы Европы слабо растут в четверг

Фондовые индексы Западной Европы поднимаются пятую сессию подряд в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают корпоративные новости и ждут итогов заседания Банка Англии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:46 мск в четверг снизился на 0,03% - до 392,31 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,05%, французский CAC 40 - на 0,06%, германский DAX - на 0,58%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,14%, итальянский FTSE MIB потерял 0,15%.

Майское заседание Банка Англии завершится в 14:00 мск. Аналитики не ожидают какого-либо изменения базовой процентной ставки, которая находится на уровне 0,5%, вместе с тем глава ЦБ Марк Карни может сигнализировать о возможном повышении ставки в августе.

Также по итогам заседания Банк Англии опубликует обновленные макроэкономические прогнозы, включая ожидаемые темпы роста ВВП и потребительских цен в стране.

Как стало известно в четверг, объем промышленного производства в Великобритании в марте вырос на 0,1% по сравнению с февралем и подскочил на 2,9% в годовом выражении. Эксперты ожидали еще более существенного роста - на 0,2% и 3,1% соответственно.

Акции Royal Bank of Scotland дорожают на 4,1%. Банк выплатит $4,9 млрд для урегулирования претензий Минюста США, связанных с нарушениями, которые банк допустил при продаже ипотечных бумаг незадолго до финансового кризиса.

Соглашение с американским ведомством открывает путь для приватизации RBS, на 71% принадлежащего правительству Великобритании.

Между тем цена бумаг британской телекоммуникационной компании BT Group падает на 7,9%. Компания отчиталась о снижении прибыли и выручки в прошлом финансовом году, завершившемся 31 марта, и ожидает уменьшения обоих показателей в текущем фингоду.

Кроме того, BT объявила о планах уволить 13 тыс. сотрудников, или 12% штата, в течение трех лет.

Стоимость акций горнодобывающей компании Randgold Resources снизилась на 8,7% на новости, что доналоговая прибыль компании в прошлом квартале упала на четверть из-за низких продаж золота и высоких затрат на добычу.

Капитализация ритейлера Next Plc подскочила на 7,9% после того, как компания улучшила прогноз на текущий финансовый год. В частности, Next ожидает получить доналоговую прибыль в размере 717 млн фунтов стерлингов ($972 млн) вместо ожидавшихся ранее 705 млн фунтов.

Котировки бумаг крупнейшего итальянского банка UniCredit поднимаются на 2,6%. Ранее банк отчитался о росте квартальной прибыли на 23% благодаря сокращению расходов.

Акции французской Alstom дорожают на 0,6% на новости, что компания приняла решение выйти из трех совместных предприятий с General Electric, работающих в сфере энергетики. GE получит контроль над этими СП 2 октября и заплатит за это 2,59 млрд евро.