Рынки акций Европы малоподвижны, в фокусе - сделки M&A

Европейские фондовые рынки открыли торги пятницы без ярко выраженной динамики, в то время как участники рынка переключили внимание с приближающегося к концу сезона отчетности на новые сделки.

К 10.51 панъевропейский индекс STOXX 600 подрос на 0,01 процента. Индекс может показать недельный рост седьмую неделю подряд, что станет самым длительным периодом с весны 2015 года. Британский FTSE 100 и немецкий DAX также демонстрировали малоподвижную динамику.

Хотя динамика индексов была ограничена, новости на рынке M&A способствовали оживлению торгов. Бумаги Sika подскочили на 10,59 процента после того, как швейцарская компания, занимающаяся химикатами, достигла соглашения с французским производителем стройматериалов Saint-Gobain для урегулирования юридического спора.

Saint-Gobain, бумаги которой выросли на 2,2 процента, получит значительную долю акций Sika, но не контрольный пакет.

Акции Daily Mail and General Trust (DMGT) набрали около 5 процентов, так как американская частная инвестиционная компания Silver Lake Management Company договорилась о покупке ZPG - владельца британских сайтов недвижимости Zoopla и PrimeLocation - за 2,2 миллиарда фунтов стерлингов ($3 миллиарда).

DMGT - крупнейший акционер ZPG, акции которой взлетели примерно на 30 процентов до рекордного пика.

Сводный индекс акций горно-металлургических компаний набрал 1,19 процента на фоне роста бумаг ArcelorMittal на 2 процента. Крупнейший в мире производитель стали отчитался о прибыли, превзошедшей ожидания, и сделал оптимистичный прогноз на 2018 год.