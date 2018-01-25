После начала пресс-конференции Драги вро обновил максимум 3 лет к доллару

Евро обновил 3-летний максимум к доллару в четверг после того, как глава Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что экономические данные указывают на “устойчивый и повсеместный” рост, при этом инфляция, вероятно, ускорится по сравнению с текущими уровнями в среднесрочной перспективе.

К 17.01 евро вырос на 0,95 процента до $1,2524.

Европейские рынки акций растеряли ранее набранное преимущество на фоне роста евро. Панъевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,08 процента до 400,45 пункта, а индекс акций еврозоны на 0,10 процента.

Доходность гособлигаций еврозоны выросла повсеместно, отыграв потери после того, как Драги спрогнозировал рост инфляции. Доходность 10-летних немецких бондов пробила полугодовой максимум, поднявшись до 0,549 процента.

Европейский центробанк в четверг подтвердил приверженность сверхмягкой политике, пообещав сохранять низкие ставки и после завершения программы скупки облигаций и вновь выразив готовность расширить ее объем, если это будет необходимо.