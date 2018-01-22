Евро приблизился к трехлетнему пику на фоне слабости доллара

Евро укрепляется в ходе торгов понедельника на фоне ожиданий, что Европейский центробанк оставит без изменений параметры монетарной политики по итогам заседания на этой неделе.

Слабость доллара, которая усугубилась приостановкой работы правительства США и усилением экономического роста в Европе, также заставила крупных инвесторов пересмотреть вверх свои ожидания в отношении евро, при том что аналитики UBS Wealth Management повысили свой краткосрочный прогноз по курсу единой валюты.

Евро поднялся на 0,2 процента до $1,2249, приблизившись к трехлетнему максимуму $1,2323, достигнутому на прошлой неделе в среду.

Внимание инвесторов, в частности, сфокусировано на решениях в области денежно-кредитной политики в Японии и в Европе. ЦБ Японии вряд ли сигнализирует о каком-либо изменении монетарной политики по итогам заседания, которое завершится во вторник. ЕЦБ, который вероятно будет придерживаться своей миролюбивой позиции, вряд ли даст какие-либо намеки на изменение ориентиров будущей политики.

Приостановка работы американского правительства вступила в силу в ночь с пятницы на субботу, поскольку демократы и республиканцы не смогли договориться о продлении финансирования. Голосование в Сенате о временном финансировании работы правительства до 8 февраля было отменено в воскресенье и, как ожидается, состоится в понедельник в полдень по времени Вашингтона (20.00 МСК).

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 15.25 МСК снизился на 0,1 процента до 90, 485, удерживаясь выше трехлетнего минимума 90,113, установленного в четверг.

Британский фунт стерлингов стабилизировался около отметки $1,39 после роста на протяжении пяти недель подряд к доллару, его самой длительной череды повышений с 2014 года.