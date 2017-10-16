Евро снижается после максимального недельного роста за месяц в преддверии заседания ЕЦБ

Евро снижается на торгах понедельника после максимального роста за месяц по итогам прошлой недели, хотя курс единой валюты колеблется в узком диапазоне в преддверии заседания Европейского центробанка на следующей неделе, где чиновники представят план сворачивания масштабных мер стимулирования.

Политическая неопределенность в связи с ситуацией в Каталонии после референдума о независимости автономии, а также результаты выборов в Австрии не оказали существенного влияния на динамику единой валюты - инвесторы сфокусировали внимание на экономической статистике.

К 15.45 единая валюта ослабла на 0,18 процента до $1,1803, но колеблется в пределах узкого диапазона, ограниченного 0,3 процента. На прошлой неделе евро прибавил 0,8 процента, продемонстрировав максимальный недельный подъем за месяц, по данным Thomson Reuters.

Власти Каталонии должны отказаться от провозглашения независимости до четверга, сообщило правительство Испании, пообещав в противном случае взять регион под свой контроль и начать управлять автономией напрямую.

Несмотря на целый ряд неблагоприятных для евро новостей в последние недели, единая валюта в целом сохраняла стабильность по отношению к доллару и даже укрепила позиции к британскому фунту стерлингов и другим валютам.

Снижение евро ограничивает относительная стабильность доллара после пятничных данных о росте потребительских цен в США, которые указали на сохранение низкого уровня инфляции.

Индекс доллара меняется незначительно, торгуясь около отметки 93,20 пункта после падения на прошлой неделе.