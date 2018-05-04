Последнее обновление: 04.05.2018 16:35

Индекс S&P снизился из-за слабых отчетов компаний

Индекс S&P 500 завершил волатильные торги четверга на отрицательной территории, поскольку разочаровывающие квартальные отчеты ряда компаний нивелировали оптимизм, связанный с хорошими экономическими данными.

Индекс Dow Jones прибавил 0,02 процента до 23.930,15 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,23 процента до 2.629,73 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,18 процента до 7.088,15 пункта.

Акции страховщика American International Group Inc и дистрибьютора лекарственных препаратов Cardinal Health Inc резко снизились после того, как компании отчитались о квартальных результатах. Бумаги AIG подешевели на 5,3 процента, акции Cardinal Health - на 21,4 процента.

Вышедшие в четверг экономические данные указали на то, что число американцев, получающих пособие по безработице, опустилось до минимума с 1973 года, а дефицит торгового баланса США сократился впервые за семь месяцев, в то время как объем фабричных заказов за март вырос.

В то же время некоторые инвесторы выразили опасения, что темпы расширения экономики США стали более умеренными, а будущие повышения ставок ФРС могут замедлить рост ВВП.

Акции Tesla Inc подешевели на 5,5 процента после того, как глава автопроизводителя Илон Маск отказался ответить на вопросы аналитиков о перспективах получения прибыли компанией, несмотря на обещания, что производство проблемного электромобиля Model 3 идет в соответствии с планом.

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